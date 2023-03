Der TSV Mönchsdeggingen landet einen Coup auf der Trainerbank

Mit Jens Meckert übernimmt den Trainerposten beim TSV Mönchsdeggingen ein Mann mit Landesliga- und sogar Regionalliga-Erfahrung.

Jens Meckert wird den Trainerposten bei den Kreisklasse-Fußballern aus dem Südries ab der Saison 2023/2024 übernehmen und die Nachfolge von Jürgen Bergdolt antreten. Abteilungsleiter Matthias Arndt sagt: „Mir war es immer wichtig, dass wir einen Trainer finden, der menschlich wie sportlich zu uns passt, bestenfalls jemanden, der bereits in höheren Ligen trainiert hat und reichlich Erfahrung als Spieler wie Trainer hat. All diese Attribute bringt Jens mit. Ich habe vom ersten Gespräch an gemerkt, dass Jens richtig Lust auf uns und die Aufgabe hier hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Jens den nächsten Schritt gehen können. Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung und freue mich auf die gemeinsame Zeit.“

Der 57-jährige Meckert war als Spieler überwiegend für den TSV Rain und den TSV Nördlingen in der Landesliga aktiv. Seine Trainerlaufbahn begann bei der zweiten Mannschaft des TSV Rain in der Bezirksliga. Auch die erste Mannschaft durfte er sieben Spiele in der Regionalliga betreuen, ehe es ihn zum TSV Wemding, ebenfalls Bezirksliga, zog. Nach vier Jahren bei der SG Flotzheim (Kreisliga und Kreisklasse) zog es ihn wieder zum TSV Wemding (Kreisliga). Seit Sommer 2022 machte er eine Schaffenspause, tankte Kraft und ist nun bereit für eine neue Herausforderung.