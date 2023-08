Fußball

SV Wörnitzstein-Berg: Die "wackelige Defensive" Gundelfingens angreifen

Plus Wörnitzstein und Rain II sind erfolgreich in die Fußball-Saison gestartet. Für das dritte Saisonspiel hat der SVW die Schwäche von Gegner Gundelfingen II analysiert.

Von Julian Pilz und Patrick Widinger

Nach zwei Spieltagen ist der SV Wörnitzstein-Berg mit einem Remis und einem Sieg noch ungeschlagen. Das soll auch nach dem Auswärtsspiel in Gundelfingen so sein. Der TSV Rain II kann bislang gar die maximale Ausbeute von sechs Punkten verbuchen.

FC Gundelfingen II – SV Wörnitzstein-Berg (So. 15 Uhr). Der SV Wörnitzstein-Berg holte in den ersten beiden Spielen vier Punkte, zuletzt gab es ein Remis zuhause gegen Aufsteiger Griesbeckerzell. „Uns fehlt es natürlich noch ein wenig an den Automatismen, aber das wird sich mit der Zeit einstellen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SV Wörnitzstein-Berg. Am Wochenende geht es zum FC Gundelfingen. Der FCG hat einen Punkt weniger als Wörnitzstein, kassierte in den ersten beiden Spielen allerdings bereits neun Gegentore. Hier gilt es den Hebel für den SVW anzusetzen und die etwas wackelig zu scheinende Defensive immer wieder in Bedrängnis zu bringen.

