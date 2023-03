Stimmen Sie ab: Wer wird "Sportstar des Monats" im südlichen Kreis Donau-Ries?

René Steinhübel: Für den Athleten des TSV Wemding war der Februar ein überaus erfolgreicher Monat. Erst stellte er sich bei den oberbayerischen Meisterschaften im Karate in Moosburg der Konkurrenz. Der fast blinde Steinhübel ging in der Disziplin Para-Karate an den Start und zeigte dort eine überzeugende "Kata". Bei dieser Übungsform müssen genau festgelegte Techniken in einer Abfolge möglichst exakt dargeboten werden. Dabei werden verschiedene Schlag-, Tritt- und Blocktechniken, wie gegen unsichtbare Gegner, ausgeführt. Steinhübel erzielte bei dem Wettkampf den ersten Platz. Doch damit nicht genug. Bei den bayerischen Meisterschaften, die nur wenig später stattfanden, legte er leistungsmäßig sogar noch eine Schippe drauf und holte sich den Titel.