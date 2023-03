Gemeinderäte befürworten Bauantrag für Biogasanlage in Blossenau

Plus In Blossenau soll ein Großteil der Haushalte mit Wärme aus einer Biogasanlage versorgt werden. Es ist aber auch ein zweites Energie-Standbein nötig.

Das Wärmenetz für einen Großteil der Haushalte in Blossenau ist ein Mammutprojekt. Am Leitungsnetz der Genossenschaft wird bereits seit einiger Zeit gebaut. Um die nötige Wärme liefern zu können, sind einige Bauwerke und technische Anlagen nötig. Der Gemeinderat in Tagmersheim hat nun die Bauanträge dafür abgesegnet.

Zum einen muss eine Biogasanlage errichtet werden. Dafür gründeten zwei Landwirte aus dem Ort eine Firma namens Nowo-Energie. Die Anlage soll am westlichen Ortsrand neben einem bereits bestehenden Bullenstall errichtet werden. "Gefüttert" werden soll die Biogasanlage nach Auskunft von Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer jährlich mit Gülle, Mist und Silomais.

Die Gülle kommt von den Bullen aus dem Stall an der Anlage. Der Mist wird in einem anderen Mastbullenstall nördlich von Blossenau produziert und zur Biogasanlage transportiert.

In eine Maschinenhalle am Ortsrand von Blossenau wird ein Heizhaus integriert

Neben der Biogasanlage entsteht durch den Grundstückseigentümer und die Firma Münsinger eine Maschinenhalle, in die das Heizhaus integriert wird. Mit dem Biogas wird ein Blockheizkraftwerk betrieben. Im Winter wird eine Hackschnitzelheizung zugeschaltet, um den Bedarf der Nahwärmegenossenschaft zu decken.

Die Ratsmitglieder befürworteten die Vorhaben einstimmig. Über die Genehmigung hat das Landratsamt zu entscheiden.