Der Solarpark bei Blossenau kann gebaut werden

Plus Der Gemeinderat Tagmersheim macht den Weg frei für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage. So viel Strom soll diese produzieren.

Der Gemeinderat in Tagmersheim hat nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Solarpark "Blossenau Nord" errichtet werden kann. Den will ein örtlicher Landwirt zusammen mit einem Unternehmen auf einer Fläche von etwa fünf Hektar errichten.

Auf der Fläche nordwestlich von Blossenau sollen nach Auskunft von Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer einmal über sechs Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produziert werden, was rechnerisch für rund 1700 Privathaushalte ausreichen würde. Von dem Projekt profitiere auch die Gemeinde.