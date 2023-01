Versuchter Einbruch ins Ratshaus

Wohl in der Silvesternacht hat ein Unbekannter versucht, in das Tagmersheimer Rathaus einzusteigen. Die Polizei Donauwörth sucht nach Zeugen.

Der Polizei Donauwörth wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass in der Zeit von Silvester bis Mittwoch ein Kellerfenster am Rathaus Tagmersheim aufgebrochen worden sei. Die eingesetzte Streife stellte daraufhin tatsächlich Beschädigungen an zwei Kellerfenster fest. Allerdings wäre ein Eindringen aufgrund der Größe der Fenster nicht möglich gewesen. Aus polizeilicher Sicht wird davon ausgegangen, dass die Beschädigungen vermutlich in der Silvesternacht verursacht worden waren. Wer in diesem Zusammenhang etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch