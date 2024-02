Tapfheim

Batterien lösen Brand in Wohnhaus in Tapfheim aus

Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in Tapfheim rückten am Sonntag vier Feuerwehren aus.

Von Wolfgang Widemann

In einem Wohnhaus in Tapfheim ist es am Sonntagabend zu einem Brand gekommen. Diesen lösten nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr Batterien aus. Der Bewohner des Hauses nahm laut Polizei um kurz nach 21.45 Uhr mehrere Knallgeräusche aus einem Zimmer wahr. Als er dieses betrat, stellte er fest, dass in diesem ein Feuer loderte. Der Mann hatte einen Feuerlöscher zur Hand und erstickte die Flammen. Die gingen von handelsüblichen Batterien aus, die in dem Raum gelagert waren. Vier Feuerwehren eilen zu dem Wohnhaus in Tapfheim Die Freiwilligen Feuerwehren aus Tapfheim, Donaumünster/Erlingshofen, Brachstadt und Schwenningen eilten zu dem Gebäude, brauchten aber nicht mehr groß einzugreifen. Sie belüfteten das Wohnhaus, damit sich aus diesem der Rauch verzog. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei noch nicht abschließend beziffert werden. Es sei davon auszugehen, dass er sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegt. (AZ)

