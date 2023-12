Diebe stehlen hochwertige Fahrräder aus Garage

Tags darauf entdeckt ein aufmerksamer Zeuge die Beute auf einem Acker. Wer sind die Täter? Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum 18. Dezember, 19 Uhr, bis 19. Dezember, 10 Uhr, wurden aus einer versperrten Garage im Meisteräcker in Tapfheim zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Es handelte sich um ein Pedelec 25 Cube Stereo Hybrid in Grün, sowie um ein Mountainbike Cube Stereo in Grau. Beide Räder haben laut Polizeiangaben einen Gesamtwert von rund 6500 Euro. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Mittlerweile wird lediglich noch der Dieb gesucht, denn die Beute ist wieder aufgetaucht: Am Dienstagnachmittag entdeckte ein aufmerksamer Zeuge die beiden Fahrräder auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche zwischen Tapfheim und Dettenhart und teilte dies der Polizei mit. Nach einer Spurensicherung wurden die beiden Räder wieder an die Eigentümer übergeben. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)