Ganztagsbetreuung in Tapfheim: Ein Gebäude und viele Fragen

Kann dieses Gebäude in der Schulstraße in Tapfheim so umgebaut werden, dass es den Anforderungen für eine Mittags- und Ganztagsbetreuung entspricht. Ober soll hier ein Neubau entstehen?

Plus In Tapfheim diskutiert der Gemeinderat, wie man den rechtlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung bewerkstelligen kann. Architekt Rainer Wilhelm hat eine Machbarkeitsstudie erstellt. Wie diese aussieht.

Von Helmut Bissinger

Wie viele Eltern werden in Tapfheim ihre Kinder künftig der schulischen Ganztagsbetreuung anvertrauen? In drei Jahren werden sie einen Rechtsanspruch dazu haben. Doch wie soll die Gemeinde diese Aufgabe stemmen? Dieser Prozess fordert die Kommunen. Auch in Tapfheim ist das ein Thema. Denn um die Vorgaben bewerkstelligen zu können, müssen bis dahin genügend Kapazitäten vorhanden sein.

In Tapfheim gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule ein leer stehendes Gebäude, das wie das Grundstück im Besitz der Gemeinde ist. Könnte das eine Lösung sein? Das Architekturbüro von Rainer Wilhelm (Gempfing) hat nun im Auftrag der Kommune die Bausubstanz des Objektes untersucht. Mehr noch: Wilhelm hat eine Machbarkeitsstudie erstellt. Sie präsentierte er nun im Gemeinderat.

