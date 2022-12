Gefahrengut bei Tapfheim ungesichert transportiert

Ein Lkw-Fahrer ist der Polizei in Tapfheim aufgefallen, weil er am Steuer mit dem Handy beschäftigt war. Dabei kam noch mehr ans Licht.

Beamten der Polizei Donauwörth ist am Montagabend in der Ulmer Straße in Tapfheim ein 44-jähriger Sattelzugfahrer aufgefallen, weil dieser am Steuer seines 40-Tonners auf dem Mobiltelefon Nachrichten tippte. Die folgende Polizeikontrolle ergab, dass im Führerhaus zwischen Fahrer- und Beifahrersitz eine volle Butangasflasche ohne jede Sicherung transportiert wurde.

Da sich der Wohnsitz des Berufskraftfahrers in Litauen befindet, erhoben die Beamten vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 128,50 Euro. Eine zusätzliche Anzeige wegen Verstoßes gegen das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter wird an das zuständige Bundesamt für Güterverkehr in Erfurt abgegeben. Die Bußgeldhöhe wird laut Polizei Donauwörth ebenfalls im deutlich dreistelligen Bereich liegen. (AZ)

