Kleintransporter ohne nötige Unterlagen unterwegs

Dem Fahrer eines Kleintransportes fehlten bei einer Kontrolle der Polizei in Donaumünster die nötigen Unterlagen.

Ein Kleintransporter, der auf der Bundesstraße 16 in Donaumünster unterwegs war, wurde am Samstag gegen 20.15 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Polizei unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer für den Kontrolltag keine Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhezeiten in Form eines Tageskontrollblattes führte. Bevor der Mann aus Polen seine Fahrt fortsetzen konnte, musste er zur Sicherung des Bußgeldverfahrens an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro bezahlen. (AZ)

