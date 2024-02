Tapfheim

14:28 Uhr

Mann bedroht Handwerker mit einem Messer

Die Polizei musste einen aggressiven Mann in einer Unterkunft in Tapfheim überwältigen.

Von Wolfgang Widemann

In einer Unterkunft in Tapfheim ist ein Bewohner mit einer Entscheidung nicht einverstanden. Der 41-Jährige wird so aggressiv, dass die Polizei anrücken muss.

Ein Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Tapfheim hat am Montag mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Die Polizei musste den 41-Jährigen überwältigen. Den Gesetzeshütern zufolge war er in dem Gebäude in der Graf-Ludwig-Straße mit einer internen Entscheidung nicht einverstanden. In der Folge griff der Mann zu einem Küchenmesser und bedrohte damit drei zufällig anwesende Handwerker. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Die Beamten konnten den 41-Jährigen überwältigen. Sie legten ihm Handschellen an. Das Messer und ein Schlagwerkzeug wurden beschlagnahmt. Es erfolgte eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung. Verletzt wurde niemand. (AZ)

Themen folgen