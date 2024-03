Ostermarkt in Tapfheim zieht viele Besucher an

Lange vor dem Start des Ostermarkts in Tapfheim kommen schon die ersten Gäste. Der Markt ist über den Donau-Ries-Kreis hinaus bekannt.

Zwar sind es noch knapp vier Wochen bis Ostern hin, dennoch scheint die Vorfreude auf das Fest in der Region groß zu sein. Eigentlich nur so lässt sich der Andrang der Gäste beim Tapfheimer Ostermarktes erklären, der am Sonntag stattfand. „Bereits um Viertel nach neun kamen die ersten Besucher“, erklärte Tapfheims Bürgermeister Marcus Späth. Beginn des Marktes, der heuer seine 25. Auflage erlebte, war erst um 10 Uhr.

Die Tapfheimer Schulsporthalle war also bereits vormittags sehr gut gefüllt, schließlich gilt es den heimischen Garten oder das Haus für das Osterfest zu dekorieren. Und hierfür war man auf dem weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannten Ostermarkt richtig. Über 50 Aussteller boten ihre Waren an, einige von ihnen kamen sogar bis aus dem Allgäu. Zu entdecken gab es einiges: Allerhand Dekoratives aus Papier, Leder, Stoff oder Wolle, Türkränze, Getöpfertes, Stickereien, Schmuck, Taschen, Kinderkleidung und vieles mehr.

Winzige und große Eier beim Ostermarkt in Tapfheim

Natürlich durften auch die Botschafter des Osterfestes nicht fehlen: Hase und Ei. In allen Varianten und Farben schmückten die beiden Ostersymbole die Tapfheimer Turnhalle. Auch am Stand von Hobbykünstlerin Gabriele Willbold aus Dillingen waren liebevoll bemalte Eier – vom winzigen Nymphensittichei bis zum großen Straußenei - zu entdecken. Seit zehn Jahren verkauft Gabriele Willbold ihre handgemachten Kunstwerke nun schon auf dem Tapfheimer Ostermarkt: „Ich komme sehr gerne her, denn von der Organisation bis zum Flair stimmt alles.

Der vom Obst- und Gartenbauverein Donaumünster/Erlingshofen/Rettingen geschmückte Osterbrunnen. Foto: Daniel Weigl

Nicht fehlen durften auch heuer wieder der prachtvoll geschmückte Osterbrunnen des Obst- und Gartenbauvereins Donaumünster/Erlingshofen/Rettingen sowie das riesige Osternest des Obst- und Gartenbauvereins Tapfheims. Für die Verpflegung sorgten die örtlichen Vereine sowie der Elternbeirat des Kindergartens Regenbogens. Und so nutzen zahlreiche Besucher das schöne Wetter und das vielfältige Angebot in und vor der Halle für einen gemütlichen Sonntagsausflug.