Taxifahrer verlangt fast den sechsfachen Preis

Eine 25-Jährige kommt mit einer ungewöhnlichen Anzeige zur Polizei nach Donauwörth. Es besteht der Verdacht des Betrugs.

Eine eher ungewöhnliche Strafanzeige hat eine 25-jährige Frau aus dem Raum Tapfheim am Montagnachmittag bei der Polizei Donauwörth gestellt. Sie war zuvor in Frankfurt in ein Taxi gestiegen und wollte dort eine Strecke von vier Kilometern zurücklegen. Der Fahrer benötigte den Angaben zufolge aufgrund mehrerer Ausreden für die kurze Strecke 45 Minuten und berechnete anstatt der zulässigen 25 Euro aufgrund zahlreicher Umwege einen Fahrpreis von 143 Euro. Die Beamten nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdacht auf. (AZ)