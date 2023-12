Tapfheim

Trotz knapper Kasse gehen die Investitionen in Tapfheim weiter

Plus Bei der Bürgerversammlung in Erlingshofen schildert Tapfheims Bürhgermeister Marcus Späth, wie das politische Handeln in den kommenden Jahren bestimmt ist.

Von Helmut Bissinger

Wenn Tapfheims Bürgermeister Marcus Späth mit seinem Kämmerer einen Kassensturz macht, kommt er zu einer Analyse, die das politische Handeln in der Großgemeinde für die nächsten Jahre bestimmen wird: „Die Haushaltsmittel werden spürbar weniger“, erklärte das Gemeindeoberhaupt denn auch bei der Bürgerversammlung in Erlingshofen. Es ist die letzte Station seiner Tour durch alle Ortsteile.

Manches Vorhaben, so Späth, müsse gestreckt werden. Die Entwicklung sei absehbar gewesen, aber in den zurückliegenden Jahren sei viel bewegt worden, „zu Zeiten als dies noch in diesem Umfang möglich war“. Späth erinnerte an „Mammut-Maßnahmen“ wie die Sanierung der Grundschule sowie der Dreifach-Turnhalle, Straßensanierungen, die Erschließung neuer Baugebiete oder die Erweiterung der Kindereinrichtungen. Wenn man auch kleinere Brötchen backen muss, will Späth an Zukunftsprojekten festhalten.

