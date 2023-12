Unfallfahrer flüchtet nach Zusammenprall an Bäldleschwaige

Nach einem Zusammenstoß in Tapfheim macht sich ein Autofahrer aus dem Staub. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Tapfheim hat sich am Samstag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, stand ein schwarzer Volvo von 16 bis 20.30 Uhr auf dem Parkplatz am Hofgut Bäldleschwaige. In diesem Zeitraum prallte ein anderes Fahrzeug gegen den Wagen.

An dem Pkw entstand an der Stoßstange hinten rechts ein Streifschaden. Der Verursacher hatte sich jedoch nicht gemeldet und keine Nachricht hinterlassen. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch