Die Enttäuschung beim VSC Donauwörth ist groß

Tischtennis-Damen verlieren nicht nur gegen Bayern München, sondern auch gegen den Tabellenletzten. Das hat gravierende Folgen.

Nach zwei Niederlagen stehen die Tischtennis-Spielerinnen des VSC Donauwörth wieder auf einem Abstiegsplatz der Verbandsliga Südwest. Dabei hatte man gegen den Tabellenletzten und bisher sieglosen TV Prittriching durchaus mit einem Sieg geliebäugelt und die Enttäuschung war entsprechend groß nach der 4:6-Pleite. Die Gäste aus Prittriching waren auf jeden Fall stärker aufgestellt als in der Vorrunde, da sie mit ihrer Nummer eins, Daniela Mühlberger, antraten.

Schon die Doppel liefen nicht so gut wie in den jüngsten Partien. Olthues/Kampfinger taten sich sehr schwer und konnten sich nur knapp im Entscheidungssatz gegen Waldkircher/Kleinhans durchsetzen, während Langner/Gritzner mit 1:3 gegen Mühlberger/Stempfel unterlagen. Letztendlich war nur ein Sieg im vorderen Paarkreuz zu wenig und auch spielentscheidend. Lediglich Petra Olthues konnte gegen Mühlberger einen Punkt einspielen, gegen Stempfel unterlag sie mit 2:3. Christine Kampfinger hatte gegen beide mit 1:3 das Nachsehen.

Annette Langner nach Verletzungspause wieder in starker Form

Im hinteren Paarkreuz zeigte sich Annette Langner nach ihrer langen Verletzungspause in sehr guter Form und setzte sich sowohl gegen Kleinhans als auch gegen Waldkircher jeweils in vier Sätzen durch. Etwas unglücklich agierte Andrea Gritzner. Nach dem 1:3 gegen Waldkircher hatte sie in der letzten Partie die Chance noch das Unentschieden zu retten. Doch sie hatte im entscheidenden fünften Satz nicht das Spielglück auf ihrer Seite und verlor denkbar knapp mit 9:11, was gleichzeitig die 4:6-Niederlage besiegelte.

Nadelstiche des VSC Donauwörth reichen gegen den FC Bayern München nicht aus

Am nächsten Tag war die zweite Mannschaft des FC Bayern München zu Gast. Gegen dieses starke junge Team konnten die Donauwörtherinnen nur ein paar Nadelstiche setzen. So siegten Olthues/Kampfinger gegen das starke Doppel György/Göpferich in einer sehenswerten Partie in fünf Sätzen. Dagegen mussten sich Langner/Gritzner in drei knappen Sätzen geschlagen geben. Klar mit 0:3 gingen die ersten beiden Einzel von Petra Olthues und Christine Kampfinger an die Gäste. Somit blieb es Annette Langner vorbehalten, mit einem 3:1-Erfolg den zweiten Punkt für die Einheimischen zu holen. Gleichzeitig musste sich Andrea Gritzner mit 1:3 geschlagen geben.

Durchaus Siegchancen hatte Petra Olthues gegen György, doch sie konnte die entscheidenden Ballwechsel nicht gewinnen und unterlag in einer ausgeglichenen Partie mit 1:3. Kein Satzgewinn war Christine Kampfinger gegen Göpferich vergönnt, auch wenn der dritte Satz in die Verlängerung ging. Damit stand die Niederlage bereits fest, aber Annette Langner und Andrea Gritzner wollten zumindest das Endergebnis freundlicher gestalten. Doch auch Annette Langner musste sich der starken Mala geschlagen geben. Andrea Gritzner kämpfte über fünf Sätze gegen Worf und hatte endlich einmal an diesem Spieltag die Nase vorn und konnte mit diesem Erfolg auf 3:7 verkürzen.

Nun stehen nur noch zwei Partien auf dem Programm, einmal gegen die relativ unberechenbare Mannschaft des Post SV Augsburg, die immer in unterschiedlichen Aufstellungen antreten und dann erst im April gegen den TV Dillingen. Vermutlich wird dies das direkte Abstiegsduell.