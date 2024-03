TSV Rain II verliert das Spitzenspiel und verpasst den Durchmarsch

Rainer Zweite muss die Überlegenheit des TSV Aichach II mit 3:9 anerkennen. Der Traum von der Bezirksoberliga ist somit vorerst geplatzt.

Aus und vorbei! Nach der deutlichen Niederlage im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord sind die Träume der zweiten Tischtennis-Mannschaft des TSV Rain vom Durchmarsch aus der Bezirkslasse A in die Bezirksoberliga geplatzt. Allzu sehr mussten die Gastgeber der Heimniederlage gegen den Favoriten von der Paar allerdings nicht nachtrauern, denn insgesamt erwies sich der Tabellenführer als das stabilere Team, das auch in knappen Spielsituationen meistens die Kontrolle behielt - vier von fünf Fünfsatzspielen gingen bezeichnenderweise an die Gäste.

Lediglich Weirich/Simonis machten da im ersten Einzel gegen Valerius/Haubenhofer eine Ausnahme - sie gewannen ihr Spiel mit 11:9 im Entscheidungssatz. Doch weil die Partie für A. Klein/Nothofer genau andersherum ausging und Römer/Grob gegen Löw/Bedenk ohne Chance waren, nahmen die Aichacher in dieser trotz der Bedeutung jederzeit in sehr fairer, freundschaftlicher Atmosphäre verlaufenden Partie bereits eine Führung mit in die Einzel.

Drei Fünfsatzpartien gehen für den TSV Rain II verloren

Zunächst gelang es den Rainern zumindest noch, den Anschluss zu halten. Eduard Weirich glich mit seinem 3:1 über Matthias Löw Wolfgang Römers Niederlage gegen Christopher Bedenk aus, und Matthias Nothofer machte ebenfalls in vier Sätzen das verlorene Einzel von Artur Klein gegen Daniel Konrad wett. Doch drei verlorene Fünfsatzpartien in Folge sorgten im Anschluss für die vorentscheidende Führung aus Sicht der Aichacher. Dabei behielten Patrick Haubenhofer (gegen Thomas Simonis), Hermann Wittmann (gegen Andreas Grob) und Matthias Löw (gegen Römer) jeweils das bessere Ende für sich. Weil anschließend auch Weirich gegen Bedenk nicht richtig ins Spiel kam und Klein nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte Valerius unterlag, war die Partie endgültig entschieden. (wrö)