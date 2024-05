Unfall auf der B16: Auto schleudert in Kleintransporter

Bei Erlingshofen kam es am Montag auf der B16 zu einem Unfall. Dabei wurden zwei Fahrzeuge beschädigt.

Ein junger Mann ist mit seinem Auto am Montagabend auf der B16 in Richtung Donauwörth in einen Kleintransporter geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 25-Jährige einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Aufgrund des Regens sowie der nicht angepassten Geschwindigkeit geriet der Wagen jedoch ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines Kleintransporters, der vor dem überholten Auto unterwegs war.

Sowohl der Transporter als auch das Auto des Unfallverursachers wurden im Bereich des Hecks beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6000 Euro. (AZ)