Vorfahrt bei Auffahrt auf B25 genommen: Es kracht

Zu einem Unfall ist es am Freitag, 21 Uhr, in Harburg gekommen. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem Wagen von der Nördlinger Straße nach links in die Bundesstraße 25 in Richtung Donauwörth einbiegen. Dabei übersah dieser offensichtlich das Fahrzeug einer von links kommenden, in Richtung Nördlingen fahrenden 29-jährigen Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß im dortigen Einmündungsbereich entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 4000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)