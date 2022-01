Wemding

vor 34 Min.

So wichtig ist die neue Hausarztpraxis in Wemding

Dr. Jakob Berger hat in Wemding seine Hausarztpraxis eröffnet. Diese befindet sich in dem Gebäude, in dem bislang Dr. Gerhard Holst praktizierte.

Plus In Wemding hat Allgemeinmediziner Dr. Jakob Berger seine Praxis eröffnet. Gleich am ersten Tag geht es in dieser rund.

Von Wolfgang Widemann

Vor dem Gebäude in der Bahnhofstraße bildet sich immer wieder eine kleine Warteschlange. Am Empfang gleich hinter der Eingangstür klingelt im Minutentakt das Telefon. Zwei Helferinnen nehmen die Anrufe entgegen, fragen die am Tresen stehenden Patientinnen und Patienten nach ihrem Anliegen und laufen zwischen den Behandlungsräumen hin und her. Schon wenige Stunden, nachdem Dr. Jakob Berger an diesem Montag in Wemding als Hausarzt angefangen hat, herrscht in der Praxis reger Betrieb. Berger nimmt sich gegen 11 Uhr ein paar Minuten Zeit für ein kurzes Gespräch mit unserer Redaktion. "Ich bin seit 7 Uhr hier und bin noch gar nicht dazu gekommen, auf die Uhr zu schauen", sagt der Arzt, der sichtlich unter Strom steht. Noch muss er seine Mitarbeiterinnen wegen Kleinigkeiten fragen, noch hat sich nicht alles eingespielt.

