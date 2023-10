Wemding

Stadt Wemding will neues Gewerbegebiet ausweisen

Die Stadt Wemding will auf einem Teil dieser Wiesen an der Westtangente ein neues Gewerbegebiet ausweisen.

Plus Die Stadt Wemding hat keine Flächen mehr für Firmenansiedlungen. Das soll sich nun ändern. Bürgermeister gewährt Einblicke in Grundstückspolitik der Kommune.

Die Stadt Wemding hat derzeit ein Problem: Sie hat für Unternehmen, die sich vergrößern oder neu ansiedeln wollen, keine Flächen zur Verfügung. Das soll sich bald ändern. Der Stadtrat beschäftigte sich mit dem neuen Gewerbegebiet. Gleichzeitig gewährte Bürgermeister Martin Drexler einige Einblicke in die Grundstückspolitik der Kommune.

"Wir von der Stadt haben aktuell kein Gewerbegebiet mehr", brachte Drexler die Situation auf den Punkt. Der Bürgermeister erinnerte in der Sitzung an eine Reihe von Neuansiedlungen, die in den vergangenen Jahren stattgefunden haben. Beispielsweise kauften die Zimmerei Hönle, die Deutsche Post DHL und die Lebenshilfe Donau-Ries jeweils eine Fläche von der Kommune und zogen einen neuen Betrieb, einen neuen Zusteller-Stützpunkt beziehungsweise neue Werkstätten hoch.

