Wenn er AfD wählt und sie die Grünen: Kann so eine Beziehung klappen?

Plus Paartherapeut Eric Hegmann erklärt, welche Rolle die Bundestagswahl in der Liebe spielt und welches Konfliktpotenzial unterschiedliche politische Ansichten bergen.

Am Sonntag wird gewählt. Herr Hegmann, Sie sind Paar- und Sexualtherapeut, welche Rolle spielt das Thema Politik in Beziehungen?