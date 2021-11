Tabuthema künstliche Befruchtung: Was bei unerfülltem Kinderwunsch helfen kann

Plus Mehr als 20.000 Kinder im Jahr kommen nach einer künstlichen Befruchtung zur Welt. Wie die Erfolgschancen stehen und welche Hürden es gibt.

Für viele Paare, die sich sehnlichst ein Kind wünschen, ist eine ausbleibende Schwangerschaft eine schwere Krise. Gesprochen wird über das Problem noch immer selten, denn eine ungewollte Kinderlosigkeit ist nach Beobachtung der Frauenärzte im Netz nach wie vor ein Tabuthema, das mit starken Minderwertigkeitsgefühlen verbunden ist. „Dabei sind Eierstöcke, Gebärmutter und die Hoden des Mannes Organe wie Herz, Lunge und Leber. Niemand würde sein Selbstwertgefühl als Mann oder Frau in infrage stellen, weil zum Beispiel die Lunge nicht gut funktioniert und man an Asthma leidet.“ Im Folgenden finden sich Antworten auf einige wichtige Fragen rund um das Thema: