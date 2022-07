Adoption

vor 16 Min.

Ein Anruf, der alles verändert – Ein Paar spricht über seinen Weg zum Wunschkind

Plus Lang versuchten Martina und Stefan Sauer ein Kind zu bekommen. Ohne Erfolg. Also entschlossen sie sich, eines zu adoptieren – und dann ging alles schneller als gehofft.

Es ist ein Montag im Jahr 2019. Der Tag beginnt für Martina Sauer und ihren Mann Stefan wie jeder Montag: Sie gehen beide in die Arbeit. Doch um die Mittagszeit bekommen beide einen Anruf von Claudia Reithmeier. Sie arbeitet in Augsburg für die Katholische Jugendfürsorge und vermittelt Kinder, die adoptiert werden sollen, an Paare, die adoptieren wollen. Und Reithmeier hat eine freudige Nachricht für die Sauers: Es gibt ein Kind – ein Baby – das zu ihnen passen könnte. "Als ich diese Nachricht gehört habe, war ich in der Mittagspause und erst mal im Schock", sagt Martina Sauer heute. "Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Also habe ich mich hingesetzt und erst mal meinen Kartoffelsalat gegessen." Sie lacht, strahlt eigentlich vor Freude. Immer noch. Und auch ihr Mann sagt: "In dem Moment hätte ich lachen, weinen, schreien können. Alles auf einmal." Erst als das Paar am Abend im Auto sitzt und ins Krankenhaus fährt, um den frisch geborenen Max kennenzulernen, wird es langsam real: Sie könnten ein Kind bekommen – endlich.

