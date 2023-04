Unerfüllter Kinderwunsch: Wenn das zweite Kind einfach nicht kommt

Plus Endometriose bedeutet für Betroffene häufig starke Schmerzen – und einen unerfüllten Kinderwunsch. Viele fühlen sich vor und nach der Diagnose alleingelassen.

"Warum habe ich eigentlich keine Geschwister?", das fragt Annas fünfjähriges Kind sie in letzter Zeit immer öfter. Es ist eine schwierige und schmerzhafte Frage für die 36-Jährige aus dem Landkreis Dillingen. Denn: Ein zweites Kind wünscht sie sich schon sehr lange. Aber es will einfach nicht klappen. Seit dem Frühjahr 2021 weiß sie immerhin warum: Sie hat Endometriose, eine gynäkologische Krankheit, bei der Betroffene meist unter sehr starken Schmerzen leiden – im Unterleib, aber nicht nur dort. Anna hat deswegen schon drei Operationen hinter sich und weiß, dass es trotzdem nur eine Frage der Zeit ist, bis die Schmerzen wiederkommen. "Es wächst mit jedem Zyklus wieder", sagt sie.

Anna heißt eigentlich anders; aber bei einem so persönlichen Thema ist es ihr wichtig, anonym zu bleiben. Trotzdem möchte sie ihre Geschichte erzählen – und dazu beitragen, dass mehr Menschen über Endometriose Bescheid wissen. Besonders weil sie untypische Symptome hat und deswegen lange nicht ernst genommen wurde. Ihr Verdacht wegen ihrer zyklisch wiederkehrenden Schulterschmerzen und Atembeschwerden wurden von vielen stattdessen nur belächelt.