vor 19 Min.

Trend Polyamorie: Über das Leben in einem "Liebesrudel" in Augsburg

Plus Besser viele Lieben als eine Paarbeziehung? Das sagt Evolutionsbiologin Meike Stoverock. Und so lebt das Liebesrudel um Clara Tengler. Dieser Text hat 2021 besonders viele Leser interessiert.

Von Wolfgang Schütz

Was denken Sie, liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie lesen, dass es einen Trend gibt, der Polyamorie heißt? Dass sich etwa in Augsburg Menschen, zumeist im Alter zwischen Mitte Zwanzig und Mitte Dreißig, zu einem sogenannten „Liebesrudel“ zusammengeschlossen haben? 20 sind es im Kern, etwa 40 in der sogenannten „Familie“ und gut 100 im Gesamten … Denken Sie an Orgien, eine Art privaten Swinger-Klub? Oder denken Sie vielleicht an die Rückkehr des Hippietums samt freier Liebe und so?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

