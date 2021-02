vor 35 Min.

25.000 Euro Schaden: BMW kracht in BMW

25.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall in Friedberg.

Einen hohen Sachschaden verursacht ein Unfall in Friedberg. Eine 72-Jährige übersieht dabei ein Fahrzeugheck, das vom Parkplatz in die Lechhauser Straße ragt.

Heftig gekracht hat es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Lechhauser Straße in Friedberg. Eine 45-Jährige bog mit ihrem BMW auf den Parkplatz eines Supermarktes ein. Aufgrund des dortigen Querverkehrs musste die 45-Jährige verkehrsbedingt anhalten.

Nach Unfall: Ein Fahrzeug wird abgeschleppt

Dadurch ragte das Fahrzeugheck des BMW noch leicht in die Lechhauser Straße hinein. Eine 72-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem BMW die Lechhauser Straße in Richtung Kreisverkehr. Dabei übersah sie laut Polizei das in die Fahrbahn ragende Fahrzeugheck und fuhr dagegen.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der BMW der 72-Jährigen musste abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

