60-Jähriger überschlägt sich bei Hörmannsberg und landet im Acker

Ein 60-Jähriger setzt zwischen Ried und Hörmannsberg zum Überholen an. Der Fahrer muss das Manöver abbrechen, dann verliert er die Kontrolle über sein Auto.

Zu einem Unfall kam es am Dienstag auf der Staatsstraße zwischen Ried und Hörmannsberg während eines Überholmanövers. Gegen 13.20 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Hörmannsberg unterwegs. Auf der leicht kurvigen Straße setzte er zum Überholen eines Lkw an, musste den Überholvorgang laut Polizei aber aufgrund des Gegenverkehrs abbrechen.

Nach Unfall bei Hörmannsberg: Fahrer wird ins Krankenhaus gebracht

Beim Einscheren hinter dem Lkw verlor der 60-Jährige laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Acker überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt wurde aber vom hinzugerufenen Rettungsdienst vorsorglich zur Beobachtung in das Krankenhaus Friedberg gebracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. (AZ)