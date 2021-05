Aichach-Friedberg

vor 43 Min.

Corona: Der Landkreis Aichach-Friedberg schöpft Hoffnung

Viele Kinder malten Regenbogen als Zeichen der Hoffnung in der Corona-Krise. Nun sieht es im Landkreis Aichach-Friedberg tatsächlich hoffungsvoller aus.

Plus Endlich gute Nachrichten: Die Inzidenzwerte sinken weiter, Lockerungen sind in Sicht, die Lage an den Kliniken verbessert sich und es gibt eine Sonderration Impfstoff.

Von Ute Krogull

Normalerweise ist die Stimmung gedämpft beim wöchentlichen Corona-Pressegespräch im Landratsamt, diese Woche war das anders. Das könnte daran gelegen haben, dass die Verantwortlichem nach langen Wochen endlich einmal überwiegend gute Nachrichten verkünden konnten, von einer Sonderzuweisung Impfstoff von Johnson & Johnson über leichte Entspannung in den Kliniken an der Paar bis zu aller Wahrscheinlichkeit nach bevorstehenden Lockerungen. Was bedeutet das für die Bevölkerung im Landkreis im Detail?

Themen folgen