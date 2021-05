Jugend musiziert: Nachwuchs-Musiker aus Wittelsbacher Land räumen ab

Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ erhalten zehn Nachwuchsmusiker aus Aichach-Friedberg den ersten Preis. Wie es für die Sieger jetzt weitergeht.

Jakob und Stefan Schmidt von der Friedberger Schule für Musik sowie Isabella Selder vom Gitarrenstudio Friedberg haben allen Grund zur Freude. Mit insgesamt zehn ersten Preisen beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, und das nur bei den jüngsten Alterskategorien, ist die Ausbildung junger Gitarristen in Friedberg eine Erfolgsgeschichte. Zwei der Jungmusiker haben sich gleich noch die Teilnahme am Landeswettbewerb in Kempten gesichert.

Der Regionalwettbewerb sollte eigentlich schon im Januar dieses Jahres in der Sing- und Musikschule Mozartstadt in Augsburg stattfinden. Doch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatten ständige Terminverlegungen zur Folge. Jetzt fand der Musikwettbewerb für die Altersgruppe Ia (Geburtsjahr ab 2013), Altersgruppe Ib (Geburtsjahr 2011 und 2012) und Altersgruppe II (Geburtsjahr 2009 und 2010) endlich statt – und zwar in Form eines Videowettbewerbs, wie es schon bei den Musikern der höheren Altersgruppen zuvor der Fall war.

Für den Landkreis-Süden erhielten beim Regionalwettbewerb folgende Musiker den ersten Preis:

Für Gitarre der Altersgruppe Ia: Magdalena Braun aus Friedberg

Für Gitarre der Altersgruppe Ib: Jakob Zangl, Emma Schmidt, Pauline Linzenkirchner und Leopold Pamer aus Friedberg sowie Ben Kratzer aus Kissing.

Für Gitarre der Altersgruppe II: Korbinian Möck aus Ried, Vincent Sponagl aus Kissing und Enni Vogelhuber aus Friedberg.

Nachwuchsmusiker auch erfolgreich auf anderen Instrumenten

Für Duo aus Klavier und Streichinstrument der Altersgruppe Ib: Nini-Wunier Qibuqin aus Obergriesbach an der Violine und Konstantin Kreft aus Mering am Klavier.

Für Duo aus Klavier und Streichinstrument der Altersgruppe II: Ludwig Henschel an der Violine und Mai Vien Nguyen am Klavier, beide aus Mering.

Bei einer Gastwertung in Kempten gab es noch zwei weitere erste Plätze für unsere Region:

Für Holzbläser, gleiche Instrumente, der Altersgruppe Ib: Katharina Schütz aus Friedberg an der Querflöte.

Für Holzbläser, gleiche Instrumente, Altersgruppe II: Francesco Pio Ciliberto aus Mering am Fagott.

Magdalena Braun, Jakob Zangl und Korbinian Möck haben zudem den Maximalwert von 25 Punkten bei der Bewertung erhalten. Für Möck und Sponagl heißt es nun: Auf nach Kempten am Wochenende vom 26. auf den 27. Juni, wo sie am Landeswettbewerb teilnehmen. Die Gitarristen Magdalena Braun, Jakob Zangl, Emma Schmidt, Pauline Linzenkirchner und Ben Kratzer sowie Konstantin Kreft am Klavier und Katharina Schütz an der Querflöte hätten sich mit ihrer Punktzahl auch für den Landeswettbewerb qualifiziert, doch endete in ihren Altersklassen der Wettbewerb „Jugend musiziert“ bereits nach dem Regionalentscheid. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: