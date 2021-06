Jugendliche aus Aichach-Friedberg sind bei "Jugend debattiert" erfolgreich

Zwei Jugendliche aus dem Landkreis erzählen, was sie bei „Jugend debattiert“ alles erleben konnten, welche Themen es gibt und warum sie dort mitgemacht haben.

Bei "Jugend debattiert" können junge Leute von verschiedenen Schulen miteinander in Diskussion treten und so erleben, wie sich aus unterschiedlichen Argumenten am Ende etwas entwickeln kann. Die Schüler treten hier zuerst in ihren Schulen an, dann geht es weiter auf regionaler, landesweiter oder Bundesebene. Bis zur Qualifikation für das Finale ist Adriano Franco gekommen, der in Friedberg die FOS/BOS besucht.

Er erzählt, dass er schon im vergangenen Jahr teilnehmen konnte und es bis auf die regionale Ebene geschafft hat. Dann habe ihn der Ehrgeiz gepackt, sodass er wieder bei dem Wettbewerb mitgemacht hat, um weiterzukommen. Das Argumentieren hat ihm schon immer Spaß gemacht, deshalb hat er sich für "Jugend debattiert" entschieden. Für ihn ist es wichtig, den regen demokratischen Austausch zu fördern, indem man seine Meinung äußert. Der Wettbewerb sei eine gute Plattform, um politische Probleme zu diskutieren.

Mit den Themen sei "Jugend debattiert" sehr nah am Puls der Zeit, sagt Franco. Dem 18-Jährigen hat besonders gut gefallen, dass man mit Gleichaltrigen diskutieren konnte. Zudem sei der Zusammenhalt sehr stark gewesen. Ihm hat auch das hohe Niveau der Debatten gefallen. Daran teilzuhaben, was das Land oder die Gesellschaft bewegt, ist ihm wichtig.

Jugendliche diskutieren aktuelle Themen am Puls der Zeit

Natürlich konnte in diesem Jahr "Jugend debattiert" nicht in einem großen Plenarsaal oder einer ähnlichen Einrichtung stattfinden. Franco meint aber: "Dieser Wettbewerb stand den anderen in nichts nach." Man habe auch vor den Computern gut diskutieren können. Die Situation war schon anders als in einem persönlichen Gespräch. Das habe sich aber dann wieder eingependelt

Adriano Franco war erfolgreich bei "Jugend debattiert". Foto: Eva Franco

Hinsichtlich der unterschiedlichen Themen hatte er keine Probleme, mit den anderen Teilnehmern zu diskutieren. Franco beschreibt, dass die meisten Fragen auf den ersten Blick sehr komplex wirken. Dann habe er sich aber immer schnell hineindenken können, um sich Argumente zu überlegen. Am besten gefallen hat ihm dabei die Frage, ob die Reichsflagge verboten werden soll. Denn hier gab es sehr viele kontroverse Punkte, die ihn interessiert haben. Fragestellungen, die zuerst schwer schienen, waren für ihn im Nachhinein die besten. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb sei ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Denn man konnte sehen, wie rhetorisch fit die anderen waren. Er betont auch, wie toll er die Unterstützung durch seine Schule empfunden hat. Es sei schön gewesen zu sehen, wie sehr seine Schule hinter ihm stand.

Viel Arbeit und langes Vorbereiten für die Debatten - aber es lohnt sich

Seine Vorbereitung für die Debatten dauert ungefähr vier Tage. Dabei beginnt er meist mit dem Punkt, der ihm am meisten liegt. Dann geht es mit denen weiter, die ihm weniger genehm sind. Zuerst erarbeitet er seine Eröffnungsrede. Da er sich generell für das tagespolitische Geschehen interessiert, fällt es Franco meist nicht schwer, Argumente zu finden.

Annika Thöle ist 15 Jahre alt und bis zur Landesebene des Wettbewerbs gekommen. Die Schülerin erzählt, dass sie sich nicht selbst für den Wettbewerb angemeldet hat. Im Deutschunterricht war die Schulaufgabe eine Debatte und da sie so gut war, hat ihr Lehrer sie angemeldet.

Annika Thöle hat sich sehr über die Unterstützung ihrer Schule gefreut. Foto: Annika Thöle

Die Schülerin sagt, "Jugend debattiert" sei eine Erfahrung, die sie nie vergessen wird. Am meisten ist der Schülerin vom Aichacher Deutschherren-Gymnasium hängen geblieben, wie sie sich auf die einzelnen Debatten vorbereitet hat. Ihre Klassenkameraden, Lehrer und stellvertretende Schulleitung haben sie sehr unterstützt, erzählt Thöle. Mit ihren Lehrern hat die Schülerin auch außerhalb des Unterrichts geübt, etwa 60 Stunden hat sie in den Wettbewerb investiert. Ihr Vorgehen: zuerst grob die Pro- und Contra-Punkte aufschreiben und dann die Details ausarbeiten. Sie hat auch online recherchiert und zum Beispiel mit Experten gesprochen. "Bis ich am Schluss irgendwann fertige Argumente auf meinem Blatt stehen hatte."

Ein Thema, das Thöle gut gefallen hat, war, ob es eine Corona-Impfpflicht geben sollte. Sie sagt, dass sie zu Beginn ihrer Vorbereitung eigentlich schon eine feste Meinung hatte. Allerdings muss man sich in dem Wettbewerb immer darauf vorbereiten, für die Pro- und die Contra-Seite zu argumentieren. Diese Vorgabe endet erst beim Bundesniveau. So hat Thöle dann gesehen, dass es auch gute Argumente für eine Impfpflicht gibt.