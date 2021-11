Aichach-Friedberg

vor 20 Min.

St. Martin wird in Aichach-Friedberg gefeiert, nur anders

In diesem Jahr können einige Martinsumzüge stattfinden, manche Gemeinden haben sich aber auch Altenativen überlegt.

Plus In diesem Jahr kann es theoretisch Umzüge an St. Martin geben. Die Kirchengemeinden haben sich dazu unterschiedliche Konzepte überlegt. Manche verzichten auch.

Von Marlene Volkmann

"Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne", könnte es in diesem Jahr wieder durch die Straßen schallen. Im Gegensatz zu 2020 sind Martinsumzüge heuer erlaubt. Dennoch finden sie nicht in allen Gemeinden des Landkreises statt, die Pfarreien haben sich alternative Konzepte überlegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen