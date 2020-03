16.03.2020

Aichach: Fünfte Amtszeit für Habermann

Zustimmung für den SPD-Politiker ist aber gesunken

Der Aichacher Bürgermeister heißt weiterhin Klaus Habermann. Mit knapp 63 Prozent wurde er wiedergewählt. Der 66-Jährige geht damit am 1. Mai in seine fünfte Amtszeit. Bis das Ergebnis feststand, dauerte es eine ganze Weile. Während die meisten Stimmbezirke bereits um 19 Uhr ihre Ergebnisse gemeldet hatten, lag das aus dem letzten der acht Briefwahlbezirke erst gegen 20.20 Uhr vor. Das dürfte an der hohen Zahl an Briefwählern gelegen haben. Weil die „Wahlparty“ im Aichacher Sitzungssaal wegen des Corona-Virus’ abgesagt wurde, verfolgten sowohl Habermann als auch sein Gegenkandidat Josef Dußmann von der CSU den Eingang der Ergebnisse im Landratsamt. Dußmann, der bisher nicht im Stadtrat sitzt, war trotz der Niederlage mit seinem Abschneiden von 37,4 Prozent sehr zufrieden.

Habermanns Ergebnis ist im Vergleich zu 2014 deutlich gesunken. Damals wurde er mit 73,8 Prozent im Amt bestätigt – bei gleich zwei Gegenkandidaten. Begonnen hat seine Zeit als Aichacher Bürgermeister mit einem Überraschungssieg: 1996 hat er Amtsinhaber Heinrich Hutzler (CSU) im Duell mit 52,3 Prozent aus dem Sattel gehoben. (bac)

Themen folgen