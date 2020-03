vor 35 Min.

Alkohol und Drogen: Jetzt ist der Führerschein weg

Mit 0,5 Promille saß ein Autofahrer am Samstagmittag am Steuer, als die Polizei ihn in Derching kontrollierte. Auf den 50-Jährigen warten nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Dieselbe Strafe droht einem 19-Jährigen, den die Polizei am Freitag in Mering stoppte. Die Hinweise auf einen vorangegangen Betäubungsmittelkonsum bestätigten sich durch einen positiven Urintest.

