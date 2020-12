vor 17 Min.

Auffahrunfall: 29-Jähriger bremst zu spät auf Chippenham-Ring

Auf dem Chippenham-Ring in Friedberg bremst ein Sprinter-Fahrer zu spät und es kracht.

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch gegen 10:30 Uhr auf dem Chippenham-Ring in Friedberg ereignet. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem BMW in Richtung B2 und musste laut Polizei verkehrsbedingt abbremsen.

Ein dahinter fahrender 29-jähriger Sprinter-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 26-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand, der Sprinter musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. (AZ)

