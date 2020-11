10:44 Uhr

Autofahrerin rammt Gartenzaun - sie hat fast 2,7 Promille

Eine betrunkene 64-Jährige fuhr am Donnerstagabend durch Steindorf.

Eine Frau beobachtet, wie eine 64-jährige mit ihrem Auto einen Gartenzaun in Steindorf rammt. Die Unfallursache ist schnell ausgemacht.

Völlig betrunken war eine 64-Jährige in Steindorf mit ihrem Auto unterwegs. Die Frau befuhr am Donnerstagabend die Herzog-Wilhelm-Straße ortseinwärts und lenkte ihren VW Golf in den Gartenzaun einer Anwohnerin. Bei der Golf-Fahrerin stellte die Polizei einen starken Alkoholgeruch fest.

Betrunken in Steindorf: Frau fährt gegen Gartenzaun

Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. An dem Golf entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro, auch der Gartenzaun wurde geringfügig beschädigt. Die Polizei ermittelt nun gegen die 64-Jährige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (pos)

