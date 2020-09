17.09.2020

Bauern aus Aichach-Friedberg werben für regionale Lebensmittel

Plus Wie kann man Menschen in Aichach-Friedberg dafür begeistern, beim Bauern in der Regio einzukaufen? Der Bauernverband wirbt mit einer Traktor-Tour.

Von Anna Faber

Mit dem Traktor ein Bewusstsein für regionale Lebensmittel schaffen: Der Bayerische Bauernverband (BBV) rührt die Werbetrommel und tourt durch den Freistaat. An verschiedenen Stationen soll die Presse Verbraucher auf die Vielfalt der heimischen Erzeugung aufmerksam machen. Die Bauern erhoffen sich zukünftig eine höhere Nachfrage auf regionale Produkte. Doch wie kann das geschehen?

Immer weniger Bauernhöfe im Landkreis Aichach-Friedberg

In der Landwirtschaft zeichnet sich seit einigen Jahren ein Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe ab. Im Landkreis Aichach-Friedberg verringerte sich die Anzahl seit dem Jahr 2015 um 5,4 Prozent. Aktuell gibt es 1292 landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis. Davon sind 45 Prozent haupterwerblich. Die Zahl der Betriebe mit einer Nutzungsfläche von über 100 Hektar nahm jedoch in den letzten fünf Jahren um zehn Prozent zu. So sind es häufig die kleineren Betriebe, die zugunsten der größeren schließen müssen.

Der BBV versucht durch Aktionen wie der Traktor-Tour, die Bevölkerung zum Konsum von regionalen landwirtschaftlichen Produkten anzuregen. Am Donnerstag stand der Traktor des BBV in Wulfertshausen am Jungbauernhof von Familie Wolf. Elisabeth und Peter Wolf betreiben einen Hofladen mit Eigenerzeugnissen und Produkten aus dem Umland. Dabei stehen Regionalität und Saisonalität im Mittelpunkt.

„Der Standort wurde ausgewählt, um die Vorzüge von Hofläden darzustellen“, erklärt Sabine Asum, Kreisbäuerin aus Laimering. Dort könne der Kunde durch den direkten Kontakt zu den Landwirten die Herkunft und Erzeugung der Lebensmittel klarer nachvollziehen als im Supermarkt.

Am Hofladen von Elisabeth und Peter Wolf (hinten am Traktor) macht die Traktor-Tour des Bayerischen Bauernverbands Station. Bild: Anna Faber

BBV-Kreisobmann Reinhard Herb will mit der Traktor-Aktion beim Verbraucher das Bewusstsein für landwirtschaftliche Erzeugung von Lebensmitteln stärken. Außerdem hofft er, dass Landwirten wieder mit mehr Vertrauen begegnet wird. „Wir wollen uns den Kunden annähern und ihnen erklären, wo die heimischen Lebensmittel genau herkommen.“ Die Menschen sollten öfter hinterfragen, wo die Produkte herkommen, die sie jeden Tag verzehren, so Herb. Spaziergängern solle wieder bewusst werden, dass „auf jedem Feld, auf jeder Wiese und in jedem Stall Nahrungsmittel erzeugt werden“.

Familienbetriebe stoßen an ihre Grenzen

Der Kreisobmann wünsche sich zudem eine größere Wertschätzung der regionalen Landwirtschaft. Vor allem kleinere Familienbetriebe würden immer öfter an ihre Grenzen stoßen, um die Ansprüche der Kunden zu erfüllen. Im Supermarkt würden dann trotzdem die meisten Leute zu den günstigeren nicht-regionalen Produkten greifen. „Dabei sind regionale Lebensmittel aus Bayern von besonders hoher Qualität“, sagt Herb.

Peter und Elisabeth Wolf stellen ihren Hofladen sowie die angebotenen Produkte vor. Video: Sabine Roth

Dass die regionale Versorgung funktionieren muss, zeigte auch die Corona-Krise. Der Warenverkehr geriet ins Stocken. Die Landwirtschaft wurde als systemrelevant eingestuft. Zudem ergab zuletzt eine bayerische Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), dass 44 Prozent der Befragten infolge von Covid-19 ihr Einkaufsverhalten geändert hätten. Hauptsächlich frische regionale Produkte seien öfter in den Einkaufswagen gewandert. „In der Krise haben die Menschen gezielter hochwertige heimische Produkte gekauft“, berichtet auch Elisabeth Wolf, Betreiberin des Hofladens in Wulfertshausen.

Im neuen Hofladen gibt es eine Ecke mit Unverpacktem. Bild: Sabine Roth

Sie und ihr Mann, Peter Wolf, führen den landwirtschaftlichen Betrieb nahe Friedberg und verkaufen Eigenprodukte und gelieferte Ware von regionalen Höfen. Von der Traktortour erhoffen sich die Wolfs, ähnlich wie Reinhard Herb, ein stärkeres Bewusstsein für regionale Qualität und mehr Wertschätzung für ihre Arbeit. Elisabeth Wolf sei schon auf den Traktor im Eingangsbereich angesprochen worden. „Dadurch werden den Kunden die Regionalität und die Qualität der Produkte noch einmal bewusst“, sagt Elisabeth Wolf.

Der BBV-Traktor ist unterwegs in Bayern

Am Montag war die Traktor-Tour im Landkreis Fürstenfeldbruck gestartet. Dort stand die Kartoffelernte im Mittelpunkt. Der Traktor zog von Wulfertshausen anschließend weiter nach Asbach, am Samstag steht er in Günzburg. Bis zum 9. Oktober ist der Schlepper noch unterwegs. Die Tour ist die einzige Möglichkeit des BBV, für landwirtschaftliche Produkte zu werben, nachdem der Tag des offenen Hofes und der Bauernmarkt aufgrund von Covid-19 abgesagt worden waren.

