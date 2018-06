vor 18 Min.

Behner investiert in Merching

Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern entsteht in Merching der neue Sitz der Firma Behner Oberflächentechnik.

Am bisherigen Standort in Buttenwiesen fehlte es dem metallverarbeitenden Betrieb an Platz.

Das Merchinger Unternehmen Behner Oberflächentechnik konnte den ersten Spatenstich für das neue Firmengebäude feiern. Da dem Unternehmenswachstum am jetzigen Standort Buttenwiesen im Landkreis Dillingen räumliche Grenzen gesetzt waren, entschied sich Firmengründer und Inhaber Stefan Behner für einen kompletten Neubau auf 3000 Quadratmeter Grundfläche im Wittelsbacher Land.

Der Spezialist für die hochwertige Veredelung sämtlicher Metalle hat sich in den letzten zwölf Jahren als Metallschleifer und Polierer sowohl in der Industrie als auch im Kraftfahrzeugbereich einen sehr guten Ruf erarbeitet. Zu den Kunden von Behner Oberflächentechnik zählen sowohl Fahrzeughersteller, Maschinen- und Fassadenbauunternehmen, Premium-Hersteller von Armaturen, Möbeln und Einrichtungsgegenständen, als auch Kfz-Werkstätten, Autohäuser und Oldtimer-Besitzer.

Hierbei reicht das Leistungsspektrum der professionellen Bearbeitung und Veredelung sämtlicher Metalloberflächen von der händischen Einzelstückbearbeitung bis hin zur robotergestützten Großserie. Im Detail zählt hierzu das Schleifen, Polieren, Entlacken und Sandstrahlen mit anschließender galvanischer Weiterbearbeitung wie z. B. Chrom, Silber oder Gold. Darüber hinaus bietet die Firma Behner Oberflächentechnik auch die Komplett-Restauration von Chromteilen für den Oldtimer-Markt an sowie die Felgenreparatur und -veredelung sämtlicher Marken und Hersteller.

Aufgrund der überdurchschnittlich gestiegenen Anfragen schafft der Neubau nun genügend Platz und Möglichkeiten für mehr Mitarbeiter und die Erweiterung der modernen Maschinen- und Roboterausstattung, freut sich Stefan Behner. Das neue Gebäude wird in den nächsten Monaten errichtet. Die Einweihung ist für Ende 2018 geplant. Mit dem neuen Standort Merching profitiert das Unternehmen zudem von einer zentralen Position und Anbindung an die Wirtschaftsregionen Augsburg, München und Nordschwaben.

Gemeinsam mit Bürgermeister Martin Walch, dem Geschäftsleiter der Gemeinde Merching Rainer Fieber sowie Mitarbeitern und Familienangehörigen konnte Stefan Behner mit seiner Partnerin Stefanie Wecker nun den Startschuss für den Neubau im Rahmen des Spatenstichs geben. Behner bedankte sich seinerseits ausdrücklich bei der Gemeinde Merching für die äußerst schnelle und unbürokratische Prüfung und Genehmigung aller Anträge, sodass nun zeitnah die Bauarbeiten beginnen können.

Gestartet als Ein-Mann-Betrieb hatte Stefan Behner das Unternehmen vor zwölf Jahren gegründet und zunächst vorwiegend individuelle Auto- und Motorradteile, Oldtimer-Chromteile und Badarmaturen veredelt, bevor über die Jahre auch große Fahrzeugteile-Hersteller und industrielle Kunden mit ganz unterschiedlichen Produkten auf seine perfekte und zuverlässige Arbeit aufmerksam wurden. Um die hohen Stückzahlen bewältigen zu können, kamen schon bald Mitarbeiter und modernste Robotertechnik ins Unternehmen. Bis heute ist für Stefan Behner diese Kombination aus individueller Handarbeit und CNC-gesteuerter Maschinenpräzision der entscheidende Erfolgsfaktor. Die große Leidenschaft für das Schleifen, Polieren und Veredeln von Metalloberflächen und die hohe Kundenorientierung mit eigenem Logistikservice unterstreichen das Qualitätsversprechen des wachsenden Unternehmens.

Mit dem Neubau in Merching ist die Firma Behner Oberflächentechnik bereits jetzt auf der Suche nach zusätzlichen Fachkräften.

