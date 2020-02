vor 20 Min.

Beim Thema Inklusion ist in Mering noch Luft nach oben

Merings Behindertenbeauftragter Stefan Heigl hält seinen ersten Inklusionsarbeitstisch ab. Dabei wird deutlich, dass es viel Verbesserungsbedarf gibt.

Von Christine Hornischer

In Mering wird schon länger jährlich ein Inklusionsarbeitstisch ausgerichtet. Er soll Menschen mit verschiedenen Behinderungen und Vertretern von unterschiedlichen Einrichtungen und Gruppen ein Forum bieten, um Probleme aufzuzeigen und Lösungen zu finden.

Dieses Mal feierte Stefan Heigl eine Premiere: Merings Behindertenbeauftragter hielt das Treffen im Caritas-Pflegezentrum St. Agnes zum ersten Mal in seiner Amtszeit ab. Der Fachberater für Menschen mit individuellem Förderbedarf griff damit die Tradition seines Vorgängers Georg Schneider auf.

Einig waren sich die 15 Anwesenden sehr schnell, dass im Bereich der Friedhöfe dringender Handlungsbedarf bestehe. Die vielen Kieswege dort machten nicht nur für Rollstuhlfahrer aus dem Friedhofsbesuch ein wahres Abenteuer. „Mein letzter diesbezüglicher Fall betraf eine Frau im Rollstuhl, deren Mann jüngst gestorben ist. Sie kann nicht einmal das Grab ihres Gatten besuchen“, sagte Heigl betrübt.

Meringer Friedhofswege: "Da wirst du dir die Zähne ausbeißen"

Der ehemalige Behindertenbeauftragte Georg Schneider meinte nur lakonisch: „Da wirst du dir die Zähne ausbeißen.“ Joe Koppold, der Behindertenbeauftragte des Landkreises Aichach-Friedberg, kam mit einem konkreten Vorschlag: „Schaut euch beispielsweise die Gemeinde Affing an.“ Stichworte hier seien „wassergebundene Wege“ oder „bitumengestrahlte Wege“. Lothar Haupt, Präsident des Oldtimer & Motorradclubs Mering, schlug vor, Mineralbeton statt Kies zu nehmen. Heigl versprach, sich „da reinzuknien“, worauf Koppold anbot, einen Vor-Ort-Termin in Affing auszumachen und zu vermitteln. „Aber wenn der Wille nicht da ist, wird es einfach zu teuer“, blickte Schneider düster in die Zukunft.

Treppen stellen bei der Vision des Meringer Behindertenbeauftragten Stefan Heigl das kleinste Problem dar. Er möchte für ein behindertengerechtes und barrierefreies Mering sorgen. Bild: Christine Hornischer

Franz Sedlmeir vom Bürgernetz berichtete von dem VW Caddy, der durch Sponsoren der Sozialstation und dem Bürgernetz zur Verfügung steht. Hier lobte er die tolle Zusammenarbeit zwischen Klaus Mayinger von der Sozialstation und dem Bürgernetz Mering. Alfons Magg vom Bürgernetz erklärte, dass man bei gewünschten Fahrdiensten einige Tage zuvor unter 0151/63420805 anrufen sollte, momentan seien Kapazitäten frei. Der Bus fahre in Mering und Umgebung.

App bringt Hilfesuchende und Helfer zusammen

Begeistert zeigten sich die Bürgernetz-Vertreter auch von der „Helferlein-App“, die Heigl gemeinsam mit seinem Freund Florian Krüger vorstellte. Hier werden Hilfesuchende und Helfer zusammengebracht. Heigl erklärte: „Beispielsweise liegt mein Autoschlüssel auf einem Regal, und ich komme nicht hin. Dann schreibe ich schnell in die App, dass ich diese Hilfe benötige. Bei etlichen potenziellen Helfern in der Nähe ploppt meine Nachricht auf, und derjenige, der am nächsten bei mir ist, kann mir schnell und unbürokratisch helfen.“ Das Bürgernetz sagte seine Unterstützung zu. Auch bestünden Überlegungen, so der App-Entwickler, eine Art Gütesiegel-System beim Gewerbe einzuführen. Jedes Geschäft bekäme so Punkte für Barrierefreiheit oder auch für Nachhaltigkeit. Allerdings sei dieser Gedanke noch nicht ausgereift, und „das Gewerbe muss ins Boot geholt werden“, so Krüger.

Barrierefreiheit für Meringer Tafel gefordert

Ein „weiteres Unding“ neben dem Friedhof sei die Treppe bei der Meringer Tafel und dem Kleiderladen, so die Leiterin der MS-Selbsthilfegruppe, Waltraud Sedlmair. Rollstuhlfahrer könnten zwar unten klingeln und Hilfe in Anspruch nehmen, doch bei Kleidung sei das Unsinn, so Sedlmair weiter. Georg Schneider wusste von einem Transportaufzug. „Man könnte aus einem Lasten- einen Personenaufzug machen“, sagte er. Koppold erinnerte sich gut an den Ausspruch der Leiterin der Tafel, Ingrid Engstle: „Wie kann man dieser wichtigen Institution Barrierefreiheit verweigern?“ Dieser Punkt soll, so waren sich alle Anwesenden einig, im Gemeinderat vorgebracht werden.

Abschließend wies der 39-Jährige auf die offene Sprechstunde im Caritas-Seniorenzentrum St. Agnes hin. Diese zentrale Anlaufstelle ist für die Belange von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Menschen, aber auch für Angehörige sowie alle Interessierten gedacht. Gerhard Frick (Offene Behindertenarbeit), Alfred Schwegler (Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund) und Heigl bieten sie im vierwöchigen Turnus an. Sie soll den Meringern beispielsweise bei Verkehrsproblemen, beim Ausfüllen von Formularen oder bei der Suche geeigneter Fachstellen helfen.

Lesen Sie dazu auch das Porträt über den Behindertenbeauftragten Stefan Heigl: Er will für die Rechte von Behinderten kämpfen

Themen folgen