14:05 Uhr

Brand in Derching: Feuer richtet in Dickelsmoor verheerenden Schaden an

Plus Der Anbau eines Wohnhauses in Dickelsmoor wird bei einem Brand komplett zerstört. Die Bewohner müssen in der Nacht aus dem Gebäude flüchten.

Von Philipp Schröders

Für den Bewohner des Hauses in Dickelsmoor war es ein Schock. In der Nacht zum Sonntag habe er gegen 5 Uhr einen lauten Knall gehört, wie er unserer Redaktion berichtet. Er eilte aus dem Wohnhaus und sah, dass der Anbau des Gebäudes in Flammen stand.

Er brachte sich und seinen zehnjährigen Sohn sofort in Sicherheit. Fünf weitere Personen, die in einer separaten Wohnung in dem Hause lebten, flüchteten laut dem Bewohner ebenfalls sofort aus dem Gebäude. Wenig später rückte bereits die Feuerwehr in der Siedlung in Friedbergs Stadtteil Derching an.

Brand in Dickelsmoor: Feuerwehr reißt Anbau mit Bagger ein

Nach Angaben des Friedberger Kommandanten Michael Geiger befanden sich in dem Bereich, in dem das Feuer ausgebrochen war, eine Sauna und ein Schwimmbad. "Als wir hingekommen sind, war der Anbau im Vollbrand und war bereits auf das Wohnhaus übergesprungen", sagte er. Deswegen seien auch weitere Kräfte angefordert worden. Insgesamt waren 115 Feuerwehrleute vor Ort.

Die Feuerwehr war in Dickelsmoor mit 115 Einsatzkräften vor Ort. Bild: Vifogra

"Die Bewohner des Hauses waren zum Glück schon draußen und nicht verletzt." Die Feuerwehr brauchte dann bis etwa 8 Uhr, um den Hauptbrand zu löschen. Danach war die Gefahr aber noch nicht gebannt. "Wir haben nach den Löscharbeiten einen Bagger holen müssen, um den Anbau abzureißen, weil da so viele Glutnester waren", sagte Geiger. Im angrenzenden Wohngebäude sei die Dachseite von Norden her komplett zerstört worden, weil das Feuer von dieser Seite auf den Dachstuhl übergriff. "Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, weil es da den Rauch reingedrückt hat und man natürlich auch einen Löschwasserschaden hat", sagte Geiger.

Feuerwehr hält in Derching Brandwache

Bis in den späten Morgen hinein hielt die Feuerwehr Derching vor Ort eine Brandwache. Zudem kamen am Nachmittag erneut Einsatzkräfte, um ein Notdach auf das Gebäude zu setzen. "Damit nicht weiterer Schaden durch Witterungseinflüsse im Haus entsteht", erklärte Geiger.

Der Bewohner, der das Feuer als erster bemerkt hatte, schaute sich am Sonntagmorgen die Reste des Anbaus an. Von dem waren nur noch verkohlte Trümmerstücke übrig, die der Bagger zusammengeschoben hatte. Die Außenseite des Wohnhauses, an die der Wellnessbereich zuvor angrenzte, war ganz mit schwarzem Ruß bedeckt und das Dach sehr stark in Mitleidenschaft gezogen.

10 Bilder Verheerender Brand in Dickelsmoor Bild: Philipp Schröders, vifogra

"Ich bin einfach nur froh, dass alle rausgekommen sind und niemand verletzt worden ist. Das ist das Wichtigste", sagte er. Die Polizei habe ihm gegenüber geäußert, dass eventuell ein Kühlschrank für das Feuer verantwortlich sein könnte. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher der Polizei in Augsburg, dass die Ursache noch unbekannt sei. Die Kriminalpolizei ermittele nun. Laut ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag belaufen. Da das Grundstück recht groß ist, seien die angrenzenden Häuser in dem Wohngebiet während des Einsatzes zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen.

Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften aus Derching, Stätzling, Haberskirch, Wulfertshausen, Friedberg, Gebenhofen, Affing, Mühlhausen und Dasing vor Ort.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen