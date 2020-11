10:00 Uhr

Brand in Friedberg: Feuer zerstört Anbau von Wohnhaus in Dickelsmoor

Ein Wohnhaus in der Siedlung Dickelsmoor, in dem Friedberger Ortsteil Derching, ist in Flammen aufgegangen.

Von Philipp Schröders

In der Nacht zum Sonntag ist in der Siedlung Dickelsmoor, die zum Friedberger Stadtteil Derching gehört, ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Brand im Heideweg ein Wohnhaus durch das Feuer und das Löschwasser wohl komplett zerstört.

"Gegen fünf Uhr hat ein Bewohner des Hauses einen lauten Knall gehört", sagt ein Sprecher der Augsburger Polizei. In einem Anbau des Hauses, in dem sich ein Wellnesbereich mit Sauna befand, war ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses retteten sich sofort ins Freie. Sie wurden nicht verletzt. Das Feuer ging aber bald auf das angrenzende Wohnhaus über.

Brand in Dickelsmoor: Ursache des Feuers ist unbekannt

Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Nach Angaben der Polizei hatten sie das Feuer etwa um 7.15 Uhr gelöscht. "Es gab dann aber noch einzelne Glutnester, die nachgelöscht werden mussten", sagt der Sprecher. Zurzeit ist ein Bagger im Einsatz, der Wände einreißt, um weitere Brandherde zu finden.

Die Ursache des Feuers ist laut der Polizei unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

