Corona: Schon acht Tote aus dem Landkreis Aichach-Friedberg

Die Zahl der Menschen aus dem Kreis Aichach-Friedberg, die an oder mit Corona starben, steigt weiter. Wichtig: Das Bürgertelefon ist auch am Osterwochenende erreichbar.

Von Ute Krogull

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind dem Gesundheitsamt aktuell 98 mit Corona infizierte Personen bekannt. Seit Beginn wurden Stand Donnerstagmorgen 218 Personen mit positivem Testergebnis registriert, 112 davon sind bereits wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen.

Insgesamt acht Menschen aus dem Landkreis, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. In den Kliniken an der Paar werden derzeit 18 Patienten mit Covid-19 stationär behandelt, vier davon in Beatmung auf der Intensivstation, wie das Landratsamt mitteilte.

Im AWO-Heim in Aichach steht die Anzahl der Bewohner mit einer Covid-19-Erkrankung unverändert bei insgesamt 18. Stand Donnerstagmorgen sind fünf Bewohner des AWO-Heims gestorben. Bei zehn dort beschäftigten Personen fiel der durchgeführte Test positiv aus, eine davon ist bereits wieder genesen und aus der Quarantäne entlassen.

Corona-Bürgertelefon für Aichach-Friedberg

Das Corona-Bürgertelefon am Landratsamt (08251/92-444) ist auch über das Osterwochenende täglich erreichbar - von Karfreitag bis Ostermontag, von 10 bis 13 Uhr. Rund um die Uhr steht für Anliegen die Mailadresse zur Verfügung: Mail corona@lra-aic-fdb.de. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz ist weiterhin rund um die Uhr besetzt.

