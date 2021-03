vor 37 Min.

DSDS: Dieter Bohlen geht, Katharina Eisenblut aus Dasing bleibt

Katharina Eisenblut-Demirkan, Pia-Sophie Remmel und Michelle Patz v.l. performen am dritten Set des Auslands-Recalls vor der Jury den Song "7 Stunden".

Überraschung bei "Deutschland sucht den Superstar": RTL tauscht die Jury aus, inklusive Dieter Bohlen. Katharina aus Dasing tritt am 16. März 2021 wieder an.

Von Ute Krogull

Dieter Bohlen wird seinen Platz in der Jury von " DSDS" räumen. Das teilte RTL diese Woche überraschend mit. Bis zum Ende dieser Staffel bleibt der Pop-Titan aber dabei - und trifft dabei am Samstag, 16. März 2021, einmal mehr auf Katharina Eisenblut (Demirkan) aus Dasing. Wie wird das ausgehen?

DSDS: Dieter Bohlen hört nach dieser Staffel auf

Wie RTL mitteilte, wird Bohlen nach der aktuellen Staffel keinen Jury-Platz mehr bei "DSDS" einnehmen. Sie endet am 3. April 2021. In der kommenden Ausgabe, die 2022 zu sehen sein wird, werde es erstmals eine komplett neu besetzte Jury geben, um auf die Suche nach talentierten Sängern zu gehen.

Momentan wird die Luft im Recall auf Mykonos dünner für die Kandidaten. Katharina, Drama-Queen der Staffel und mit dem Mitbewerber Marvin verbandelt, hält aber gesanglich weiter gut mit. Am Samstag ab 20.15 Uhr tritt sie in einer Gruppe an: Michelle Patz, Katharina Eisenblut, Pia-Sophie Remmel, die drei jungen Frauen performen den Song "7 Stunden" von LEA & Capital Bra.

Katharina Demirkan aus Dasing. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf TVNOW gestattet. Bild: Foto: Tvnow / Stefan Gregorowiu

Spannend wird es an dem Abend allerdings vor allem, weil die Kandidaten selber sagen dürfen beziehungsweise müssen, welche drei von ihnen ausscheiden sollen. Und Katharina ist bei ihren Konkurrentinnen nicht gerade beliebt, in fast allen Gruppen, in denen sie bisher mitmachte, gab es Streit und Tränen...

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen