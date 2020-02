vor 25 Min.

Das Flair Neapels verzaubert Literaturfans

Das Gymnasium Friedberg lässt die Tradition der Autorenlesungen wieder aufleben

Von Anja Dondl

Mit viel Liebe zum Detail wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Cafeteria des Gymnasiums Friedberg in den Bann der neapolitanischen Saga von Elena Ferrante gezogen. Auf den ersten Band „Meine geniale Freundin“, der 2011 erschienen ist, folgten drei weitere Bände. Im Zentrum steht dabei die lebenslange Verbindung zweier Freundinnen aus einem Arbeiterviertel in Neapel. Die Schauspielerin Victoria Mayer, die man aus diversen ARD- und ZDF-Produktionen wie zum Beispiel dem Tatort kennt, las aus diesen vier Bänden vor. Die Farben der italienischen Flagge und die sinnlichen Akkordeonklänge von Helmut Sinz versetzten das Publikum dabei direkt nach Neapel, in die Stadt am Fuße des Vesuvs. „Zwischen Pizza und Palazzo in Neapel“, wie es die Schulleiterin Ute Multrus in ihrer Eröffnungsrede betitelte, beginnt die Geschichte um die Freundschaft der beiden Protagonistinnen Raffaella Cerullo und Elena Greco. Über 10 Millionen Mal verkauften sich die Bücher weltweit und davon 1,4 Millionen Mal im deutschsprachigen Raum. Elena Ferrante ist nur das Pseudonym, unter dem die Autorin, die lieber unbekannt bleibt, ihre Werke veröffentlichte. Im Zuge des Jubiläums des Friedberger Gymnasiums, das sein 50-jähriges Bestehen feiert, möchte Ute Multrus an frühere Traditionen aus den 80er- und 90er-Jahren anknüpfen. Damals fanden immer wieder Autorenlesungen am Gymnasium statt, bei denen bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Literaturszene aus ihren Werken vorlasen. Den Auftakt machte 1978 zum Beispiel Wolfdietrich Schnurre, gefolgt von Größen der Literatur wie Reiner Kunze, Horst Bienek, Hilde Domin, Peter Bichsel oder Martin Walser.

Mit Elena Ferrante ließ eine ganz besondere Autorin die Tradition der Literaturlesungen am Friedberger Gymnasium wieder aufleben. Ihren „Bildungsroman“, wie es Ute Multrus beschreibt, veröffentlichte die Autorin unter einem Pseudonym, was die Grundlage dieser einzigartigen Konzeption der Lesung ausmachte. Die Kombination aus Lesung und musikalischer Begleitung in der Besetzung mit Victoria Mayer und Helmut Sinz fand in dieser Form erstmals 2016 statt. Hans Grünthaler aus der Buchhandlung in Schwabmünchen war der Ideengeber des Formats der Veranstaltung.

Victoria Mayer las dabei jeweils einen Abschnitt aus jedem der vier Bände vor. Das bunt gemischte Publikum von Jung bis Alt konnte durch ihre mitreißende und emotionale Präsentation einen eindrucksvollen Einblick in das Leben von Raffaella und Elena und ihre besondere Beziehung bekommen. Wider ihren Fähigkeiten in der Schulzeit, entwickelten sich die Leben der beiden Freundinnen in ganz unterschiedliche Richtungen. Die literarisch begabte Raffaella blieb als Arbeiterin in einer Fleischereifabrik in Neapel zurück, während es Elena mit einer akademischen Ausbildung und der erfolgreichen Veröffentlichung eigener Romane bis in die Bildungselite Mailands schaffte. „Die eine lebt das Leben der anderen“, erklärt Ute Multrus.

Das Publikum und die Schulleitung verabschiedeten das Duo um Victoria Mayer und Hans Sinz am Ende des Abends mit viel Applaus und einer Flasche Wein – ganz im neapolitanischen Stil.

