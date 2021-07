Chaos nach Unfall auf A8: Wie schlimm war es wirklich?

Plus Am Sonntag gibt es mehrere Auffahrunfälle auf der A8 bei Dasing. Die Situation ist unübersichtlich, Gerüchte machen die Runde. Ein Polizist klärt auf.

Ein Rettungshubschrauber und etliche Rettungskräfte waren am Sonntag ab 11 Uhr auf der A8 im Einsatz. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Mehrere Auffahrunfälle hatten sich zwischen Dasing und Adelzhausen ereignet. Schnell kamen Gerüchte auf - von bis zu 22 Verletzten war die Rede. Polizeihauptkommissar Siegfried Hartmann klärt auf.