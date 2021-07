A8 nach mehreren Auffahrunfällen stundenlang gesperrt

Insgesamt vier Unfälle innerhalb kurzer Zeit haben am Sonntag für eine lange Sperrung der A8 bei Dasing gesorgt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Auf der A8 in Richtung München haben sich am späten Sonntagvormittag zwischen Dasing und Adelzhausen gleich mehrere Unfälle ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren gegen elf Uhr insgesamt elf Fahrzeuge in vier Auffahrunfälle verwickelt - nach Angabe eines Polizeisprechers mit glimpflichem Ausgang: Nur zwei Personen wurden leicht verletzt.

Zu den Unfällen gekommen war es nach Einschätzung der Polizei, weil wegen eines anderen Einsatzes die Geschwindigkeit gedrosselt wurde, was mehrere Fahrer aber offenbar zu spät erkannt hatten.

Weil sich die Unfälle über alle Fahrspuren verteilten, wurde die Autobahn erst gegen 15.20 Uhr wieder komplett freigegeben. (AZ)