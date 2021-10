Bremsen zu spät bemerkt: Autos fahren bei Dasing aufeinander

Von der B300 will ein Peugeot-Fahrer auf die Taitinger Straße abbiegen. Er muss bremsen, das merkt der Autofahrer hinter ihm aber nicht rechtzeitig.

Zwei Autofahrer sind am Montag bei Dasing in einen Unfall verwickelt gewesen. Laut Polizei fuhr ein 36-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 6.50 Uhr von der B300 nach Dasing. Dann wollte er rechts in die Taitinger Straße abbiegen, vorher musste er verkehrsbedingt bremsen. Hinter ihm fuhr ein 32-Jähriger im BMW, der dies zu spät erkannte und dem 36-Jährigen auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 3000 Euro. (AZ)