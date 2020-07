vor 49 Min.

Der Erholungsgebieteverein macht Lust auf Urlaub daheim

Idylle vor der Haustür: Am Radersdorfer See ist Gelegenheit, sich im Wasser abzukühlen oder eine Pause auf der Liegewiese einzulegen.

Der Erholungsgebieteverein Augsburg (EVA) wird in diesem Jahr 50 Jahre. Seitdem hat er viel in die Region investiert. Was er im Wittelsbacher Land zu bieten hat.

50 Jahre alt wird der Erholungsgebieteverein Augsburg (kurz EVA) mit Geschäftssitz in Aichach in diesem Jahr. Mit seinen Investitionen und dem stetigen Ausbau der Badeseen, Wander- und Radwege, Lehrpfade und Freizeiteinrichtungen will er Familien und Naherholungssuchenden in der Region Augsburg Lust auf Urlaub daheim machen.

In den vergangenen Jahren konnte der EVA laut eigener Mitteilung dank der Beiträge seiner Mitglieder viele Projekte fördern. Ziel: Naturraum soll für Naherholungssuchende erlebbar und zugänglich gemacht werden. Vor allem die zahlreichen Badeseen in und um Augsburg, in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Landsberg am Lech werden vom EVA erhalten und weiter ausgebaut – mit Spielplätzen, Sportanlagen, Liegewiesen, Parkplätzen und Sanitäranlagen. Erholungssuchende, Familien, Naturliebhaber und kleine Forscher sollen auf ihre Kosten kommen. „Urlaub zu Hause ist in den letzten Jahren immer attraktiver geworden“, hat Elisabeth Burkhard, EVA-Geschäftsführerin, anhand der steigenden Nutzung der Einrichtungen beobachtet. Wegen der Corona-Krise ist sie überzeugt davon, dass in diesem Jahr „noch mehr Menschen ihren Urlaub daheim verbringen“.

Was der Erholungsgebieteverein Augsburg in Aichach-Friedberg zu bieten hat

Durch die Anbindung an den ÖPNV und die überregionale Vernetzung der Erholungsgebiete mit Rad- und Wanderwegen könnten Ausflüge beliebig kombiniert werden mit kulturellen Höhepunkten und Zwischenstopps an naturnahen Badeseen oder einer Freizeiteinrichtung wie den Lehrpfaden. Und dieses Jahr gewinnen die Einrichtungen auch überregional an Bedeutung. „Für die Besucherinnen und Besucher der Bayerischen Landesausstellung im Landkreis Aichach-Friedberg können unsere Naherholungsgebiete eine attraktive Ergänzung des kulturellen Programms sein“, betont Landrat Klaus Metzger, Vorstandsvorsitzender des EVA.

7 Bilder Der Skulpturenpfad rund um das Friedberger Schloss Bild: Lucas Schmidt

Wegen Corona kann die ursprünglich geplante große Jubiläumsfeier des EVA im Juli nicht stattfinden, aber zumindest ein kleines „Zuckerl“ gibt es: So wird es über den Sommer auf der Homepage www.eva-augsburg.de wöchentlich einen Ausflugstipp geben, in dem ein Badesee oder eine Freizeiteinrichtung vorgestellt wird. „Insgesamt konnten mit Unterstützung des EVA in den letzten 50 Jahren weit über 60 Freizeitziele geschaffen werden. Das reicht für mehrere Urlaube“, findet Burkhard.

Auf der neu gestalteten Internetseite finden Interessierte alle Naherholungsmöglichkeiten im Vereinsgebiet, das die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Landsberg am Lech und das Stadtgebiet Augsburg abdeckt. Zudem wurde die Broschüre „Lust auf daheim“ neu aufgelegt. Hier finden sich Porträts der Badeseen mit den wichtigsten Infos zur Ausstattung wie Gastronomie, Sportmöglichkeiten oder Spielplätze in Printform. (AZ)

Informationen gibt es unter www.eva-augsburg.de oder telefonisch unter 08251/92-145.

