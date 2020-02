Der Friedberger Bauhof wird noch einmal teurer

Plus Der neue Friedberger Bauhof wird noch teurer - ein Zwischenlager für Erdaushub kostet weitere Millionen. Wie hoch die rechnung am Ende sein wird, ist noch offen.

Unerwartete Ausgaben kommen auf die Stadt Friedberg zu: Umweltrechtliche Bestimmungen machen es nötig, Erdaushub von Baustellen zwischenzulagern und nach Schadstoffen zu untersuchen. Der Bauausschuss des Stadtrats hat darum bereits im Herbst grundsätzlich beschlossen, entsprechende Lagerstätten neben dem geplanten Bauhof am Lueginsland zu errichten. Als das Architekturbüro Schuller und Tham jetzt die voraussichtlichen Kosten präsentierte, fielen die Politiker aus allen Wolken.

Bis zu 4,6 Millionen Euro könnten am Ende auf der Rechnung stehen. Warum muss das Lager sein? Bei Bauhof, Stadtwerken und Tiefbauabteilung fällt bei städtischen Projekten immer wieder Erdaushub an. Solange die Unbedenklichkeit des Materials nicht feststeht, muss es wie gefährlicher Abfall behandelt und dementsprechend gelagert werden.

Stadt Friedberg muss Umweltrecht beachten

Die umweltrechtlichen Vorschriften bestehen bereits seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts, inzwischen drängt das Landratsamt nach Angaben der Stadt darauf, dass sie auch endlich umgesetzt werden. Tatsächlich drohen sogar strafrechtliche Konsequenzen – eine Erfahrung, die auch die Marktgemeinde Mering beim Bau ihrer neuen Park+Ride-Anlage machen musste.

So soll der neue Bauhof am „Lueg ins Land“ aussehen: Ein Kreisverkehr an der Staatsstraße von Friedberg nach Hügelshart soll die Zu– und Abfahrt erleichtern. Links im Bild die bestehende Halle, in der die Stände für Adventsmarkt und Altstadtfest gelagert werden. Daran schließen sich nach rechts die Lkw-Halle, ein Bau mit Garagen, Werkstätten, Büros und Sozialräumen sowie der Tiefhof an. Statt Salzsilos und Schüttguttbehältern ist dort jetzt das Zwischenlager für Erdaushub vorgesehen. Am oberen linken Bildrand ist das Rückhaltebecken zu sehen, mit dem Regenwasser gespeichert und anschließend versickert werden kann.

Es werde immer schwieriger, Unternehmen zu finden, die das Material abnehmen, hieß es aus der Verwaltung, die darum auf den Bau einer eigenen Anlage drängt. Ihre Größe bemisst sich an den bisher angefallenen Mengen. Die vorliegende Planung sieht acht Hallen mit je 110 Quadratmetern Fläche vor, die mit maximal 3000 Kubikmeter Erdreich befüllt werden können. Die Hallen müssen überdacht und mit Toren verschließbar sein, um ein auswaschen von Schadstoffen zu verhindern.

Zusätzlich sind Lagerflächen für Gewässeraushub und kleinere Abfallfraktionen vorgesehen. Entstehen sollen sie im Westen des Bauhofgeländes, wo ursprünglich Schüttgutbehälter für Sand, Splitt und Ähnliches geplant waren. Für diese muss nun ein neuer Standort gefunden werden.

Auf Friedberg kommen weitere Millionenausgaben zu

Die Kosten beziffert das Architekturbüro auf rund 3,8 Millionen – zuzüglich eines Puffers von 600000 Euro, falls der Boden am Lueginsland ebenfalls belastet ist und entsorgt werden muss. Unter Umständen fallen noch weitere Ausgaben für eine Ableitung des Hangwassers auf dem stark abschüssigen Gelände an.

„Ein gigantisches Bauwerk“, kritisierte Manfred Losinger ( CSU), der nach den Berechnungsgrundlagen fragte. Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger) sprach von einen Quadratmeterpreis von 2000 Euro für die Lagerhalle. „Das ist schon satt“, kommentierte er aus seiner beruflichen Erfahrung als Architekt. Kritik kam auch von den Grünen. „Bei diesem großen zusätzlichen Betrag kann heute kein Beschluss gefasst werden“, sagte Marion Brülls.

Verwunderung über die Höhe des Betrages äußerte auch Johannes Hatzold (Freie Wähler). Herta Widmann (CSU) erneuerte ihre grundlegende Kritik am Standort. Weder Bauhof noch Lager seien hier gut situiert, da zu nah an Rederzhausen.

Wie teuer wird Friedbergs neuer Bauhof tatsächlich?

Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) wies darauf hin, dass ein Teil der Kosten für die Außenanlagen ohnehin angefallen wäre, nämlich für das Schüttgutlager am Bauhof. Wie groß dieser Teil ist, das konnte aber niemand konkret sagen – ebenso wenig wie die Summe, die das Gesamtprojekt am Lueginsland kosten wird. Zuletzt waren ohne Aushublager knapp 20 Millionen veranschlagt.

Fest steht nur: Geld für die Erweiterung ist weder im städtischen Investitionsplan noch in der Finanzplanung der Stadtwerke beteiligt, die sich an dem Projekt finanziell beteiligen sollen. Die Ausgaben sind also nur zu schultern, wenn andere Maßnahmen verschoben oder neue Kredite aufgenommen werden.

SPD-Fraktionssprecher Peter Feile erinnerte daran, dass es hier um eine Umweltschutzmaßnahme gehe. Ohnehin werde noch einige Zeit ins Land gehen, bis die Anlage realisiert sei. „Wir müssen dem Landratsamt darstellen, dass wir uns auf den Weg gemacht haben“, sagte er.

Breite Mehrheit im Friedberger Stadtrat

Sein CSU-Kollege Thomas Kleist erinnerte an den Beschluss vom Herbst, die Lagerstätte am Lueginsland zu bauen. „Wenn wir heute nicht zu einem Ergebnis kommen und wieder die Standortfrage auf die Tagesordnung bringen, dann werden wir in unserer Entwicklung stehen bleiben“, mahnte er. Am Ende stimmte eine breite Mehrheit dem Vorhaben zu, das jetzt als erster Schritt für eine Umsiedlung des Bauhofs bis Ende 2021 verwirklicht werden soll.

Den Bau des Zwischenlagers kommentiert Thomas Goßner Stadtpolitik ohne jedes System

Lesen Sie dazu unseren Beitrag Bürgermeister lernt seine Lektion